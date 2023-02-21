Николай Осипов

Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Осип Павлович
Мать: Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Емельян Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Семён Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Мироновна
Смерть
1834