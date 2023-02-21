Николай Осипов

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Николай Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Осип Павлович

Мать: Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Емельян Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Семён Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 24.08.1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Мироновна

Смерть
1834
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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