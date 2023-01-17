Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Тимофеевна

Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Ерофей Зотович

Отец ребёнка: Зот Осипович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зот Осипович

Смерть
Неизвестно
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