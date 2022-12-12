Холуева (Скулябина) Надежда Денисовна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
02.07.1805 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1806 ст.
Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.06.1807 ст.
Дочь: Холуева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1809 ст.
Дочь: Холуева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1812 ст.
Сын: Холуев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно