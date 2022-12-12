Холуева (Скулябина) Надежда Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холуева (Скулябина) Надежда Денисовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Скулябин Денис Иванович

Мать: Скулябина Татьяна Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
02.07.1805 ст.

Муж: Холуев Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1806 ст.

Сын: Холуев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1807 ст.

Дочь: Холуева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1809 ст.

Дочь: Холуева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1812 ст.

Сын: Холуев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Холуев Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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