Скулябина Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулябина Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Вологда

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1776

Муж: Скулябин Денис Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Митрополова Мария Денисовна

Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Холуева Надежда Денисовна

Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Митрополова Любовь Денисовна

Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пахтусова Пелагея Денисовна

Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович

Смерть
Неизвестно
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