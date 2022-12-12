Скулябина Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1776
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Митрополова Мария Денисовна
Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Холуева Надежда Денисовна
Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Митрополова Любовь Денисовна
Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пахтусова Пелагея Денисовна
Отец ребёнка: Скулябин Денис Иванович
Смерть
Неизвестно