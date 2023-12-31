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Новожилов Анисим Михайлов

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Новожилов Михайло Алексеевич

Мать: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Зеновья Анисимова

Мать ребёнка: Фекла

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Новожилов Никифор Анисимов

Мать ребёнка: Фекла

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Анисимова

Мать ребёнка: Фекла

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новожилов Николай Анисимов

Мать ребёнка: Фекла

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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