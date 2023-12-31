Новожилов Михайло Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилов Михайло Алексеевич

Новожилов Михайло Алексеевич

Место рождения

Карпушино, тюменская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

1776 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1786 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпушино, тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Новожилов Степан Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маремьяна Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Новожилов Анисим Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Савина

Смерть
1835
окунева, тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close