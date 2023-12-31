Новожилов Михайло Алексеевич
Место рожденияКарпушино, тюменская область
Дата рождения1747
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Новожилов Степан Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1784
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маремьяна Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Новожилов Анисим Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Савина
Смерть
1835
окунева, тюменская область