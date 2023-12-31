(Решетникова) Устинья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетникова) Устинья Савина

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

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Муж

1747 г.р.

Дети

1776 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1786 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Решетнников Сава Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Новожилов Степан Михайлов

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маремьяна Михайловна

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Новожилов Анисим Михайлов

Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Михайло Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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