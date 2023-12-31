(Решетникова) Устинья Савина
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Решетнников Сава Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Новожилов Степан Михайлов
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1784
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маремьяна Михайловна
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Новожилов Анисим Михайлов
Отец ребёнка: Новожилов Михайло Алексеевич
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно