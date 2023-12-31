Фекла
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Зеновья Анисимова
Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Новожилов Никифор Анисимов
Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Анисимова
Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новожилов Николай Анисимов
Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно