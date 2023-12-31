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Фекла

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Зеновья Анисимова

Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Новожилов Никифор Анисимов

Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Анисимова

Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новожилов Николай Анисимов

Отец ребёнка: Новожилов Анисим Михайлов

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Анисим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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