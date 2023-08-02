Симонов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Симонов Иван Федосеевич
Бракосочетание
21.01.1885
Рождение ребёнка
27.12.1885
Дочь: (Симонова) Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна
Смерть
Неизвестно