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Симонов Алексей Иванович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Симонов Иван Федосеевич

Мать: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1885

Жена: Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Дочь: (Симонова) Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Симонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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