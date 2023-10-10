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Симонова Дарья Агафоновна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Симонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1862

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Симонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1870

Сын: Симонов Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1879

Муж: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1879
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
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