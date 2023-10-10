Симонова Дарья Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
07.11.1862
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
07.03.1870
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Бракосочетание
До 1879
Смерть
До 1879