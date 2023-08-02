Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна

Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна

Место рождения

Гущинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Гущинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1885

Муж: Симонов Алексей Иванович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1885

Дочь: (Симонова) Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Иванович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Симонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Симонов Алексей Иванович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.