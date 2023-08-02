Симонова (Маслюкова) Евфросиния Максимовна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1885
Рождение ребёнка
27.12.1885
Дочь: (Симонова) Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Симонов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно