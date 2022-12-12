Михайловых Власко Флоров сын
Место рождения
Дата рождения1668 или 1669
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668 или 1669
Место жительства
1678
Место жительства
1686
Рождение ребёнка
1687 или 1688
Сын: Михайловых Большой Власов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699 или 1700
Сын: Михайловых Михайло Власов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705 или 1706
Сын: Михайловых Максим Власов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715 или 1716
Сын: Михайловых Меньшой Власов сын
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Смерть
1730
61 год.