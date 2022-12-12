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Михайловых Власко Флоров сын

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Место рождения

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1668 или 1669

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
1668 или 1669

Отец: Михайловых Флорко Иванов сын

Мать: Михайловых ... Пантелеева дочь

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1678
Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1686
Любимово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1687 или 1688

Сын: Михайловых Большой Власов сын

Мать ребёнка: не указана

Любимово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1699 или 1700

Сын: Михайловых Михайло Власов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1705 или 1706

Сын: Михайловых Максим Власов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1715 или 1716

Сын: Михайловых Меньшой Власов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1719
Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
1730
Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
61 год.
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