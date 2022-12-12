Михайловых (Елисеева) ... Пантелеева дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1651
Дата смертиПосле 1676
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651
Отец: Елисеев Любимко Савин сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664 или 1665
Сын: Михайловых Евсейко Флоров сын
Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын
Бракосочетание
До 1665
Рождение ребёнка
1668 или 1669
Сын: Михайловых Власко Флоров сын
Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын
Рождение ребёнка
1673 или 1674
Сын: Михайловых Федосейко Флоров сын
Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын
Рождение ребёнка
1676 или 1677
Сын: Михайловых Ивашко Флоров сын
Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын
Смерть
После 1676