Михайловых (Елисеева) ... Пантелеева дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловых (Елисеева) ... Пантелеева дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1651

Дата смерти

После 1676

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651

Отец: Елисеев Любимко Савин сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664 или 1665

Сын: Михайловых Евсейко Флоров сын

Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
До 1665

Муж: Михайловых Флорко Иванов сын

Рождение ребёнка
1668 или 1669

Сын: Михайловых Власко Флоров сын

Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1673 или 1674

Сын: Михайловых Федосейко Флоров сын

Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1676 или 1677

Сын: Михайловых Ивашко Флоров сын

Отец ребёнка: Михайловых Флорко Иванов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
После 1676
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