Михайловых Большой (Иван) Власов сын
Место рождения
Дата рождения1687 или 1688
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 или 1688
Отец: Михайловых Власко Флоров сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711 или 1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713 или 1714
Дочь: Борисова Катерина Иванова дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716 или 1717
Сын: Михайловых Матвей Иванов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718 или 1719
Сын: Михайловых Степан Иванов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725 или 1726
Дочь: Татиана Иванова дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726 или 1727
Дочь: Анна Иванова дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727 или 1728
Сын: Михайловых Большой Иванов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731 или 1732
Сын: Михайловых Меньшой Иванов сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731 или 1732
Дочь: Евдокия Иванова дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736 или 1737
Дочь: Рязанова Евфимия Иванова дочь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1748