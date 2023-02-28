Михайловых Большой (Иван) Власов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловых Большой (Иван) Власов сын

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Место рождения

Любимово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1687 или 1688

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 или 1688

Отец: Михайловых Власко Флоров сын

Мать: не указана

Любимово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1711 или 1712

Сын: Настасья Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1713 или 1714

Дочь: Борисова Катерина Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1716 или 1717

Сын: Михайловых Матвей Иванов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1718 или 1719

Сын: Михайловых Степан Иванов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1725 или 1726

Дочь: Татиана Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1726 или 1727

Дочь: Анна Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1727 или 1728

Сын: Михайловых Большой Иванов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1731 или 1732

Сын: Михайловых Меньшой Иванов сын

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1731 или 1732

Дочь: Евдокия Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1736 или 1737

Дочь: Рязанова Евфимия Иванова дочь

Мать ребёнка: не указана

Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
1748
Сая, Кунгурский уезд, Пермская губерния
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