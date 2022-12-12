Михайловых Флорко Иванов сын
Место рождения
Дата рожденияДо 1647
Дата смертиС 1678 по 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647
Отец: Михайловых Ивашко Иванов сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664 или 1665
Сын: Михайловых Евсейко Флоров сын
Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь
Бракосочетание
До 1665
Рождение ребёнка
1668 или 1669
Сын: Михайловых Власко Флоров сын
Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь
Рождение ребёнка
1673 или 1674
Сын: Михайловых Федосейко Флоров сын
Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь
Рождение ребёнка
1676 или 1677
Сын: Михайловых Ивашко Флоров сын
Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь
Место жительства
1678
Смерть
С 1678 по 1719