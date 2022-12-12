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Михайловых Флорко Иванов сын

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Место рождения

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

До 1647

Дата смерти

С 1678 по 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647

Отец: Михайловых Ивашко Иванов сын

Мать: не указана

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1664 или 1665

Сын: Михайловых Евсейко Флоров сын

Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
До 1665

Жена: Михайловых ... Пантелеева дочь

Рождение ребёнка
1668 или 1669

Сын: Михайловых Власко Флоров сын

Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1673 или 1674

Сын: Михайловых Федосейко Флоров сын

Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1676 или 1677

Сын: Михайловых Ивашко Флоров сын

Мать ребёнка: Михайловых ... Пантелеева дочь

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1678
Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
С 1678 по 1719
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