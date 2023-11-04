Котов Антон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Антон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Егор Владимиров

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Котова Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Иван Антонович

Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Василий Антонович

Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна

Брызгалово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Никифор Егорович

Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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