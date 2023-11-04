Котов Антон Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Егор Владимиров
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Котова Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Иван Антонович
Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна
Брызгалово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова Екатерина Фадеевна
Смерть
Неизвестно