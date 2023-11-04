Котов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Котов Антон Егорович

Мать: Котова Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Котова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Котова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
18.01.1864

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Прасковья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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