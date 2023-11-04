Котов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Котов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Котова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Котова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
14.02.1860
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
18.01.1864
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно