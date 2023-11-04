Котова Екатерина Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Екатерина Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антон Егорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Котова Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антон Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Иван Антонович

Отец ребёнка: Котов Антон Егорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Василий Антонович

Отец ребёнка: Котов Антон Егорович

Брызгалово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Никифор Егорович

Отец ребёнка: Котов Антон Егорович

Смерть
Неизвестно
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