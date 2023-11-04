Котова Екатерина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Котова Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Иван Антонович
Отец ребёнка: Котов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Котов Антон Егорович
Брызгалово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Антон Егорович
Смерть
Неизвестно