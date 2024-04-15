Ковалев Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1848
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ковалев Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ковалев Евстафий Павлович
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1829
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848