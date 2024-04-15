Ковалев Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ковалев Павел Филиппович

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Анисья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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