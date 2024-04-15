Ковалев Евстафий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ковалев Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Евстафьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мавра Евстафьевна
Смерть
1836
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372