Ковалев Евстафий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Евстафий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ковалев Павел Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Евстафьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мавра Евстафьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1836
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
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