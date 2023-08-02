Пироженко Павел Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Павел Корнеевич

Пироженко Павел Корнеевич

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Пироженко Корней Григорьевич

Мать: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пироженко Андрей Павлович

Мать ребёнка: 1-й брак

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пироженко Федор Павлович

Мать ребёнка: 1-й брак

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Пироженко) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пироженко) Параскева Павловна

Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пироженко) Васса Павловна

Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.