Пироженко Павел Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Пироженко Корней Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пироженко Андрей Павлович
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Пироженко) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пироженко) Параскева Павловна
Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пироженко) Васса Павловна
Мать ребёнка: Пироженко Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно