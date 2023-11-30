Пироженко Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Пироженко Павел Корнеевич
Мать: 1-й брак
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пироженко Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
29.12.1871
Дочь: Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Пироженко Андрей Федорович
Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Пироженко Михаил Федорович
Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно