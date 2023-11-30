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Пироженко Федор Павлович

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пироженко Павел Корнеевич

Мать: 1-й брак

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1871

Дочь: Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Пироженко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Пироженко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Пироженко Ульяна Кондратьевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Ульяна Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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