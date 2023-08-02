Пироженко Ульяна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пироженко Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1871
Дочь: (Пироженко) Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Пироженко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Пироженко Михаил Федорович
Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович
Смерть
Неизвестно