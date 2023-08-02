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Пироженко Ульяна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Федор Павлович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1871

Дочь: (Пироженко) Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Пироженко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Пироженко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пироженко Федор Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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