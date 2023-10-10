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Пироженко Пелагея Ивановна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Павел Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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