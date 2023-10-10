Пироженко Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Пироженко Павел Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно