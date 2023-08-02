Пироженко Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пироженко Павел Корнеевич
Мать: 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пироженко Домна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1868
Дочь: (Пироженко) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1873
Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: (Пироженко) МАрия Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна
Рождение ребёнка
23.07.1875
Дочь: (Пироженко) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна
Смерть
Неизвестно