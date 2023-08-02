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Пироженко Андрей Павлович

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пироженко Павел Корнеевич

Мать: 1-й брак

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Домна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пироженко Яков Андреевич

Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1868

Дочь: (Пироженко) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Пироженко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: (Пироженко) МАрия Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1875

Дочь: (Пироженко) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Домна Павловна

Смерть
Неизвестно

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