Пироженко Домна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Домна Павловна

Пироженко Домна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пироженко Яков Андреевич

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1868

Дочь: (Пироженко) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Пироженко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: (Пироженко) МАрия Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1875

Дочь: (Пироженко) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.