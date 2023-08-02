Пироженко Домна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1868
Дочь: (Пироженко) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1873
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: (Пироженко) МАрия Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1875
Дочь: (Пироженко) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пироженко Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно