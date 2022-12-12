Плотников Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Плотников Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.
Дочь: Плотникова Пелагия Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.
Дочь: Плотникова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
10.08.1874 ст.
Сын: Плотников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.
Сын: Плотников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно