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Плотников Михаил Михайлович

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Плотников Михаил Васильевич

Мать: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.

Дочь: Плотникова Пелагия Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.

Дочь: Плотникова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1874 ст.

Сын: Плотников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.

Сын: Плотников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Фекла Сергеевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Фекла Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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