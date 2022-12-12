Плотников Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Плотников Василий
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Плотников Аврам Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Плотников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Плотников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно