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Плотников Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Плотников Василий

Мать: Плотникова Неизвестно Федоровна

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Плотников Аврам Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Семеновна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Плотников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Семеновна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Плотников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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