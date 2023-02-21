Плотникова Фекла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.
Дочь: Плотникова Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.
Дочь: Плотникова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.
Сын: Плотников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно