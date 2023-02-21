Плотникова Фекла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Фекла Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1871 ст.

Дочь: Плотникова Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.

Дочь: Плотникова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.

Сын: Плотников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Плотников Михаил Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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