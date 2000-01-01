деревня Ельниковская, деревня Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Ельниковская

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
664Ельниковская (Никитина), дер.при рч. Никитиной.326871818
665Ельниковская (Ельник), дер.при ключах.3268184758
666Ельниковская (Вотяки), дер.при р. Сылве.346631010

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Усть-Сылвинско-Ивановская волость
212. Ельник, деревня бывшая владельческая, при ключе, дворов 24, жителей 192, часовня, лавка
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