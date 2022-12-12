1-я Харитоновича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я Харитоновича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Зотик Федотович

Отец ребёнка: Федот Харитонович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Алексей Федотович

Отец ребёнка: Федот Харитонович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Харитонович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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