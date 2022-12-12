1-я Харитоновича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Зотик Федотович
Отец ребёнка: Федот Харитонович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Алексей Федотович
Отец ребёнка: Федот Харитонович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738