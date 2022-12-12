Федот Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти14.04.1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Зотик Федотович
Мать ребёнка: 1-я Харитоновича
Рождение ребёнка
1714
Сын: Алексей Федотович
Мать ребёнка: 1-я Харитоновича
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: 1-я Харитоновича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Харитоновича
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.04.1756
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
14.04.1756