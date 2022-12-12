Федот Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

14.04.1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Зотик Федотович

Мать ребёнка: 1-я Харитоновича

Рождение ребёнка
1714

Сын: Алексей Федотович

Мать ребёнка: 1-я Харитоновича

Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: 1-я Харитоновича

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Харитоновича

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
14.04.1756
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
14.04.1756
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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