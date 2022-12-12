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Зотик Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

20.09.1753

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Федот Харитонович

Мать: 1-я Харитоновича

Рождение ребёнка
1733

Сын: Василий Зотич

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Васса Зотична

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Зотична

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Матвей Зотич

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Неонилла Зотична

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Зотич

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
20.09.1753
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.09.1753
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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