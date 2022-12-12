Зотик Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти20.09.1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Федот Харитонович
Мать: 1-я Харитоновича
Рождение ребёнка
1733
Сын: Василий Зотич
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Васса Зотична
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Зотична
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матвей Зотич
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Неонилла Зотична
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Зотич
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.09.1753
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.09.1753