Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Между 1747 и 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Василий Зотич

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Васса Зотична

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Зотична

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Матвей Зотич

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Неонилла Зотична

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Зотич

Отец ребёнка: Зотик Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотик Федотович

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1747 и 1749
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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