Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиМежду 1747 и 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Василий Зотич
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Васса Зотична
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Зотична
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матвей Зотич
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Неонилла Зотична
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Зотич
Отец ребёнка: Зотик Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотик Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1747 и 1749