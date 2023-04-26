Немудрова (Немудров) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудрова (Немудров) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1907

Муж: Немудров Иван Васильевич

Андреевское Можайского района Москвовской области
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Чижова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Немудров Борис Иванович

Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Немудров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич

Московская обл., Можайский р-он, д. Телятьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Смерть
1974
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области
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