Немудрова (Немудров) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1907
Андреевское Можайского района Москвовской области
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Чижова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Рождение ребёнка
01.05.1926
Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич
Московская обл., Можайский р-он, д. Телятьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Немудров Иван Васильевич
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Смерть
1974
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области