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Немудров Иван Васильевич

Место рождения

Телятьево

Дата рождения

11.09.1883

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1883

Отец: Немудров Василий Никитич

Мать: Немудрова Ирина Ивановна

Телятьево
Бракосочетание
08.01.1907

Жена: Немудрова Евдокия Васильевна

Андреевское Можайского района Москвовской области
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Чижова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Немудров Борис Иванович

Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Немудров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна

Московская обл., Можайский р-он, д. Телятьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Смерть
20.01.1942
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области
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