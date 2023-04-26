Немудров Иван Васильевич
Место рожденияТелятьево
Дата рождения11.09.1883
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1883
Отец: Немудров Василий Никитич
Мать: Немудрова Ирина Ивановна
Телятьево
Бракосочетание
08.01.1907
Андреевское Можайского района Москвовской области
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Чижова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Рождение ребёнка
01.05.1926
Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна
Московская обл., Можайский р-он, д. Телятьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Немудрова Евдокия Васильевна
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Смерть
20.01.1942
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области