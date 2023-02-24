Чижова (Немудрова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти06.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1991
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области