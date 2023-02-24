Чижова (Немудрова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Немудрова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

06.11.1991

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: Немудров Иван Васильевич

Мать: Немудрова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Николай Васильевич

Смерть
06.11.1991
Похороны
Неизвестно
с.Андреевское, Можайского р-на, Московской области
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