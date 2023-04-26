Немудров Борис Иванович
Место рожденияд.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Дата рождения1912
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немудрова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
воентехник 1 ранга ,начальник питания 444 корпусного артиллерийского полка
Смерть
1941
Гродно, Беларусь
Похороны
Неизвестно
пропал без вести