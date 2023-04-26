Немудров Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудров Борис Иванович

Место рождения

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области

Дата рождения

1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Немудров Иван Васильевич

Мать: Немудрова Евдокия Васильевна

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немудрова Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
воентехник 1 ранга ,начальник питания 444 корпусного артиллерийского полка
Смерть
1941
Гродно, Беларусь
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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