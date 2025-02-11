Немудрова (Коткова) Ольга Ивановна
женский, родилась 23.07.1915, Телятьево, Можайский, Московская область
умерла 31.03.1994, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКотков Иван Петрович07.01.1879 г.р.
МатьКоткова Мария Павловна12.03.1882 г.р.
Супруги
Немудров Борис Иванович1912 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1915
Отец: Котков Иван Петрович
Мать: Коткова Мария Павловна
Телятьево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Можайский, Московская область