Немудрова (Коткова) Ольга Ивановна 23.07.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Немудрова (Коткова) Ольга Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.07.1915, Телятьево, Можайский, Московская область

умерла 31.03.1994, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Котков Иван Петрович07.01.1879 г.р.
Мать
Коткова Мария Павловна12.03.1882 г.р.
Супруги
Немудров Борис Иванович1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1915

Отец: Котков Иван Петрович

Мать: Коткова Мария Павловна

Телятьево, Можайский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немудров Борис Иванович

Смерть
31.03.1994
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Андреевское, Можайский, Московская область

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