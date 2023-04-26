(Немудрова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немудрова) Зинаида Ивановна

Место рождения

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немудров Иван Васильевич

Мать: Немудрова Евдокия Васильевна

д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
учительница преподавала в школе Телятьево, затем в Новокуйбышевске
Место жительства
Неизвестно
уехала из Телятьево в Новокуйбышевск, там вышла замуж
Смерть
Неизвестно
Новокуйбышевск
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