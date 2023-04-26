(Немудрова) Зинаида Ивановна
Место рожденияд.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Телятьево, Можайского р-на, Московской области
Работа или профессия
Неизвестно
учительница преподавала в школе Телятьево, затем в Новокуйбышевске
Место жительства
Неизвестно
уехала из Телятьево в Новокуйбышевск, там вышла замуж
Смерть
Неизвестно
Новокуйбышевск