Орлов Аркадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Аркадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: Орлов Василий Фадеевич

Мать: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Нина Петровна

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Нина Петровна

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Нина Петровна

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Нина Петровна

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Нина Петровна

Смерть
Неизвестно
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