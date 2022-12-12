Орлов Аркадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: Орлов Василий Фадеевич
Мать: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
21.10.1958
Рождение ребёнка
30.09.1960
Рождение ребёнка
10.07.1962
Рождение ребёнка
07.03.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Нина Петровна
Смерть
Неизвестно