Орлова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1929

Сын: Орлов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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