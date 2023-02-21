Орлова Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1929
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно