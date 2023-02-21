Орлов Василий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Фадей
Мать: Орлова ?
Рождение ребёнка
19.08.1929
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Владимировна
Смерть
Неизвестно