Орлов Василий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Фадей

Мать: Орлова ?

Рождение ребёнка
19.08.1929

Сын: Орлов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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