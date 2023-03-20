Петрова (Амосова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1890
Дата смерти04.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Мария Родионовна
Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Петров Александр Родионович
Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Петров Геннадий Родионович
Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1980