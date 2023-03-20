Петрова (Амосова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Амосова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1890

Дата смерти

04.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Мария Родионовна

Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич

Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Петров Александр Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич

Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Петров Геннадий Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Родион Савельевич

Смерть
04.09.1980
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