Петров Родион Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Мария Родионовна
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Петров Александр Родионович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Петров Геннадий Родионович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно