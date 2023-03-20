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Петров Родион Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Петров Савелий Фирсович

Мать: Петрова Настасья Филлиповна

Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Мария Родионовна

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Петров Александр Родионович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Петров Геннадий Родионович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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