Петров Александр Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1914
Дата смерти04.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914
Рождение ребёнка
18.03.1937
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Петров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
27.10.1946
Сын: Петров Александр Александрович
Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
18.10.1954
Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Симоновна
Смерть
04.12.2007