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Петров Александр Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1914

Дата смерти

04.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1914

Отец: Петров Родион Савельевич

Мать: Петрова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Петров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
27.10.1946

Сын: Петров Александр Александрович

Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
18.10.1954

Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Симоновна

Смерть
04.12.2007
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