Сбитнев Николай Иванович
Место рожденияс. Шатовка, Арзамасский район, Горьковская обл
Дата рождения04.03.1927
Дата смерти26.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1927
Отец: Сбитнев Иван Степанович
Мать: Сбитнев (Волкова) Арина
Работа или профессия
По 1944
помощник машиниста экскаватора, Рудоуправление ст Увельская
Бракосочетание
02.11.1955
Рождение ребёнка
14.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Моисеенкова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Моисеенкова) Нина Михайловна
Смерть
26.11.1979
Похороны
Неизвестно