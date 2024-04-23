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Сбитнев Николай Иванович

Место рождения

с. Шатовка, Арзамасский район, Горьковская обл

Дата рождения

04.03.1927

Дата смерти

26.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1927

Отец: Сбитнев Иван Степанович

Мать: Сбитнев (Волкова) Арина

Работа или профессия
По 1944
помощник машиниста экскаватора, Рудоуправление ст Увельская
Бракосочетание
02.11.1955

Жена: (Моисеенкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Моисеенкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Моисеенкова) Нина Михайловна

Смерть
26.11.1979
Похороны
Неизвестно

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