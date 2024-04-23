Сбитнев (Волкова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнев (Волкова) Арина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сбитнева) Зинаида

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сбитнев Алексей

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сбитнева) Любовь

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сбитнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Рождение ребёнка
04.03.1927

Сын: Сбитнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно

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