Сбитнев (Волкова) Арина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сбитнева) Зинаида
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сбитнев Алексей
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сбитнева) Любовь
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1927
Отец ребёнка: Сбитнев Иван Степанович
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно