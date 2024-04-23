Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сбитнев Иван Степанович

Мать: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
25.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Сын: Барановский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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