Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сбитнев Иван Степанович
Мать: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
25.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Сын: Барановский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно